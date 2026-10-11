Roban caja fuerte y documentos de una notaría en Monterrey

Un comando de seis encapuchados irrumpió sobre la Calzada Mauricio Fernández y huyó con 100 mil pesos en efectivo y cómputo.

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Seis hombres encapuchados ingresaron durante la madrugada de este sábado a la Notaría Pública 60, en el municipio de Monterrey, de donde sustrajeron una caja fuerte con dinero en efectivo y folios notariales, además de equipo de cómputo.

El atraco ocurrió alrededor de la madrugada del sábado 10 de octubre en el inmueble ubicado sobre la Calzada Mauricio Fernández, cerca del cruce con el bulevar Antonio L. Rodríguez.

Para entrar, los presuntos responsables rompieron una puerta de vidrio y se dirigieron al interior del inmueble.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron parte de la operación, en la que se observa a los seis sujetos sacar la caja fuerte y subirla a una camioneta para escapar del lugar.

Se habla de aproximadamente 100 mil pesos como total de lo robado.

Tras lo ocurrido, se presentó una denuncia ante las autoridades, que podrán utilizar las grabaciones para avanzar en la identificación de los presuntos responsables, en donde hasta el momento se ha logrado dar con las placas del vehículo que habrían usado los ladrones para escapar del lugar.

Hasta el momento, las autoridades se mantienen realizando las investigaciones pertinentes para poder dar con los responsables del robo.