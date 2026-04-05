Roban caja fuerte de restaurante de hamburguesas

El o los delincuentes tuvieron el tiempo suficiente para forzar con herramienta la puerta de acceso que da al estacionamiento de un centro comercial.

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La delincuencia operó con todo el tiempo del mundo y se apoderó de la caja fuerte de un restaurante de hamburguesas.

Él o los delincuentes tuvieron el tiempo suficiente para forzar con herramienta la puerta de acceso que da al estacionamiento de un centro comercial.

Los hechos presuntamente ocurrieron en el cruce de la avenida Sendero norte y Privadas de Anáhuac, en Escobedo.

En base a las investigaciones, él o los desconocidos actuaron a pesar de que sobre de ellos existe una cámara de seguridad que pudo haber captado los movimientos de los ladrones.

Tras quitar las chapas de seguridad, ingresaron al negocio con ventas en línea, causaron destrozos y se llevaron una caja fuerte.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el monto ni los valores que fueron robados.

Cuando las autoridades llegaron al sitio, revisaron las imágenes del circuito cerrado en busca de evidencias y pistas para dar con los responsables del robo.