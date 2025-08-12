Roban caja fuerte de empresa de seguros en Monterrey

Se trató de un robo tipo 'jaulazo' en donde un hombre se quedó al interior de la empresa durante la madrugada y por la mañana abrió la caja fuerte

Un despliegue policiaco se registra en un negocio tras el reporte de un robo en Monterrey. La movilización se registra en una empresa aseguradora ubicada en la calle José Benítez y Vicente Ferrara, en la colonia Deportivo Obispado. Según información preliminar, se trató de un robo tipo 'jaulazo' en donde un hombre se quedó al interior de la empresa durante la madrugada y por la mañana abrió la caja fuerte, se llevó papelería y otros artículos. Hasta el momento no se ha dado a conocer el monto de la caja fuerte de esta empresa aseguradora, pero el monto de los daños causados al interior de las oficinas asciende a 10 mil pesos. Agentes de la Policía Ministerial se encuentran revisando lo que ocurrió en el negocio; también se encuentra personal de servicios periciales.