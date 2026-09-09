Roban caja fuerte con 110 mil pesos en negocio del Centro

Los presuntos responsables habrían ingresado por el techo del establecimiento, donde realizaron un boquete y posteriormente entrar al negocio

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Una caja fuerte con alrededor de 110 mil pesos en efectivo fue robada del interior de una comercializadora, luego de que varios sujetos presuntamente ingresaran al establecimiento tras realizar un boquete en la parte superior del inmueble, en el Centro de Monterrey.

El robo fue reportado en un negocio ubicado sobre la avenida Colón, entre las calles Juan Méndez y Jimenez.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables habrían ingresado por el techo del establecimiento, donde realizaron trabajos manuales para abrir un acceso y posteriormente entrar al negocio.

Una vez en el interior, los sujetos localizaron una caja fuerte que contenía aproximadamente 110 mil pesos, para después apoderarse de ella y escapar del lugar.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al establecimiento para tomar conocimiento de los hechos y comenzar con las primeras indagatorias.

Posteriormente, agentes ministeriales arribaron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes, con apoyo de personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias necesarias para recabar posibles evidencias.

Las autoridades buscan establecer cómo ocurrieron los hechos y ubicar a los responsables del robo.