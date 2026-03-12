Roban caja de tráiler y privan de la libertad a dos choferes

Los hechos ocurrieron cerca de las 03:40 horas, cuando se encontraban estacionados en las inmediaciones de la caseta de cobro en el municipio de Guadalupe

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos choferes fueron privados de la libertad durante el robo de la caja de un tráiler en el municipio de Apodaca, donde posteriormente fueron localizados con vida tras un operativo de autoridades locales.

Policía municipal atiende reporte en parque industrial

El reporte fue atendido inicialmente por elementos de la Policía municipal, quienes acudieron alrededor de las 06:24 horas al cruce de las calles Estados Unidos y México, en la colonia Parque Industrial Huinalá, donde encontraron a los conductores abandonados dentro del camarote de un tractocamión.

Las víctimas fueron identificadas como César, de 47 años, y Gerardo, de 23, empleados de la empresa Cóndor y originarios de la Ciudad de México.

Delincuentes los amagaron con armas de fuego

De acuerdo con su declaración, los hechos ocurrieron cerca de las 03:40 horas, cuando se encontraban estacionados en las inmediaciones de la caseta de cobro en el municipio de Guadalupe.

Los choferes señalaron que tres sujetos con chalecos reflejantes los amagaron con armas de fuego, los ataron con cinchos y los mantuvieron privados de la libertad mientras trasladaban la unidad hasta el punto donde fueron abandonados.

Presuntamente, los delincuentes utilizaron otro tractomotor para enganchar y llevarse la caja seca, la cual contenía bebidas energizantes y sazonadores, además de diversas pertenencias personales.

Autoridades inician investigación

Posteriormente, al lugar arribaron agentes ministeriales y personal de servicios periciales, quienes realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.