Roban barajitas del Mundial tras intercambio en San Pedro

la persona que la tomó se reportó con los afectados para regresarla el siguiente fin de semana en la misma plaza comercial.

Un negocio dedicado al intercambio de tarjetas deportivas para coleccionar acusó a un padre y sus hijos de haber tomado más de 600 barajitas del Mundial 2026 durante un intercambio en un centro comercial de San Pedro.

Los hechos se registraron el domingo 7 de junio alrededor de las 18:20 horas en Plaza Auriga, cuando los dueños dejaron una caja blanca con las barajitas en su interior en una mesa mientras participaban en dicho intercambio.

Al percatarse que la habían olvidado, hicieron un llamado a través de sus redes sociales para recuperarla. Y la persona que la tomó se reportó con los afectados para regresarla el siguiente fin de semana en la misma plaza comercial.

La caja fue entregada, pero 'para sorpresa y decepción' de los afectados, los artículos no venían completos, ya que, según declaró el padre, sus hijos agarraron los stickers y los pegaron en su álbum.

De acuerdo con el padre de familia, esperaron alrededor de una hora esperando si alguien llegaba a recuperar la caja para entregarla a sus dueños; sin embargo, de acuerdo con videos de las cámaras de seguridad, solo estuvieron alrededor de 12 minutos viendo el contenido de la caja y finalmente se retiraron.

Los afectados señalaron que están procediendo legalmente y con las autoridades competentes para poner la denuncia, ya que aseguran contar con las pruebas suficientes, como las grabaciones de las cámaras de seguridad de la plaza comercial.

"No queríamos llegar a este punto, porque incluso esperábamos una disculpa sincera de lo que hicieron, pero solamente recibimos respuestas como "Son niños y estaban eufóricos', 'Te agarraron algunos stickers para su álbum", "Antes di que la estamos regresando porque era eso o nada", se lee en la publicación de la denuncia en redes.

Los artículos que tomaron estas personas fueron:

- Más de 600 stickers del Mundial 2026

- 1 Extra Sticker Base de Mbappe

- 2 Extra Stickers Bases de Lamine Yamal

- 1 Extra Sticker Plata de Mbappé