De acuerdo con los trabajadores, los presuntos responsables se llevaron una televisión, dos boilers, dos calefactores y un tanque de gas

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Cuatro personas fueron captadas por cámaras de seguridad mientras presuntamente robaban diversos aparatos y equipos de una mueblería, en el municipio de Juárez.

Cámaras captan presunto robo en Mueblería Villarreal

De acuerdo con el reporte ciudadano, los hechos ocurrieron el sábado alrededor de las 12 del mediodía, en la Mueblería Villarreal, ubicada en la colonia Mirador de San Antonio.

En las imágenes se observa a dos mujeres presuntamente vigilando al personal, mientras una tercera mujer, con ayuda de un hombre, arrastra una caja hacia la salida del establecimiento.

Trabajadores estiman lo robado en 15 mil pesos

De acuerdo con los trabajadores, los presuntos responsables se llevaron una televisión, dos boilers, dos calefactores y un tanque de gas, con un valor aproximado de 15 mil pesos.

Los empleados señalaron que el gerente ya presentó una denuncia, sin embargo, manifestaron su preocupación debido a que la empresa pretende descontarles de su nómina el monto de lo robado.