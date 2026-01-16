Roban a balazos camioneta a comerciante en General Bravo

Las detonaciones de arma de fuego y el robo ocurrió afuera de un domicilio en la colonia Obrera, cerca de la cabecera municipal, la mañana de este jueves

Con arma de fuego y realizando disparos, dos sujetos despojaron a un comerciante de una camioneta en el municipio de General Bravo.

El robo con violencia ocurrió alrededor de las 09:40 horas del jueves.

Las detonaciones de arma de fuego y el robo ocurrió afuera de un domicilio localizado en el cruce de las calles Bernardo Reyes y Allende en la colonia Obrera, cerca de la cabecera municipal.

Esto generó un fuerte despliegue de policías ministeriales y de Fuerza Civil en la zona.

De acuerdo a las investigaciones se dio a conocer que los delincuentes se apoderaron de una camioneta FT 150 modelo 2011.

Para despojar del vehículo al dueño, los delincuentes utilizaron un arma de fuego para amenazarlo.

Tras lograr su objetivo, los desconocidos realizaron varias detonaciones para amedrentar a quienes fueron testigos y darse a la fuga.

Policías estatales realizaron un fuerte despliegue de efectivos por varios zonas pero los sujetos lograron darse a la fuga.