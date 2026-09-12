Roban 800 mil pesos a hombre en banco de Guadalupe

Un hombre fue víctima de robo cuando esperaba en la fila para realizar un depósito en una sucursal de BanRegio dentro de la Central de Abastos.

Un hombre quien se encontraba a punto de realizar un deposito en una sucursal bancaria al interior de la central de abastos en Guadalupe, fue el blanco de los amantes de lo ajeno para realizar un robo.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes donde un hombre fue víctima de robo, después de intentar realizar un deposito, encontrándose en la fila, de la sucursal bancaria de BanRegio, ubicada al interior de la central.

Se estima que lo hurtado alcanza los 800 mil pesos, los cuales fueron arrebatados del hombre por una persona quien era esperado por otro sujeto a bordo de una motocicleta, quienes tomaron un camino desconocido.

Testigos describieron al presunto ladrón como un hombre alto de tez morena, quien vestía playera celeste y pantalón azul de mezclilla.

Así mismo la motocicleta color negra con caja de reparto tipo DiDi.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal así como agentes ministeriales para comenzar con las diligencias, en el área se cuentan con múltiples cámaras de seguridad las cuales serán clave para dar con el paradero del responsable.