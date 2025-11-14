Roban 600 mil pesos y joyería en domicilio de Pesquería

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad de Pesquería para atender el reporte, así como agentes de la Policía Ministerial

Un despliegue policiaco se registra en Pesquería tras el reporte de un robo a casa habitación. Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle Hacienda El Molino, con el número marcado 156, en su cruce con la calle Molino Sur, en la colonia Las Haciendas. Según información preliminar, en el sitio el o los 'amantes de lo ajeno' se llevaron un botín valorado en aproximadamente 900 mil pesos, entre ellos 300 mil pesos en efectivo y 600 mil pesos en joyería. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad de Pesquería para atender el reporte, así como agentes de la Policía Ministerial, quienes llevan a cabo las diligencias correspondientes.