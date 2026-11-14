Roban $600,000 a hombre que salía de banco en Monterrey

El atraco ocurrió a unos metros de una sucursal bancaria, en una zona donde el pasado 28 de septiembre otro cliente también fue víctima de un asalto

Un nuevo asalto a un cliente bancario se registró sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con Puerto San Lucas, en el municipio de Monterrey, donde un hombre habría despojado a la víctima de aproximadamente 600 mil pesos.

De acuerdo con los primeros reportes, el atraco ocurrió a unos metros de una sucursal bancaria, en una zona donde el pasado 28 de septiembre otro cliente también fue víctima de un asalto.

En esta ocasión, el presunto delincuente habría llegado a bordo de una motocicleta y portaba una mochila similar a las utilizadas por repartidores de plataformas digitales, con la que presuntamente intentó pasar desapercibido.

Tras cometer el robo y apoderarse del dinero, el hombre habría escapado del lugar.

Al sitio se movilizaron elementos de seguridad, quienes iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer lo ocurrido y tratar de identificar al responsable.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas por este nuevo asalto.

Minutos después encontraron parte del botín en calles de la colonia Las Brisas. Sobre la calle Puerto San Blas, entre Puerto Marina y Puerto La Paz, se localizó tirada la mochila en color naranja que portaba el presunto asaltante.