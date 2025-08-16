Roban 570 mil pesos tras extorsión a empleada en San Pedro

Un nuevo caso de extorsión se registró este jueves en la colonia Lomas del Valle después de que la empleada doméstica fue extorsionada

Una nueva situación de extorsión que terminó en un cuantioso robo se registró en San Pedro

A inicios de semana se presentó un caso similar. El nuevo robo ocurrió este jueves en la colonia Lomas del Valle.

El botín que se lograron apoderar los delincuentes fue de 570 mil pesos, 10 mil dólares, diversa joyería (entre anillos y objetos de oro) y cinco relojes de alta gama.

Los delincuentes lograron apoderarse de este motín después de hacer una llamada a la residencia, contesta una trabajadora doméstica y con engaños la convencen y le dicen que la persona que les llamaba era un doctor con quien los dueños de esa residencia tenían un adeudo y que lo tenían que pagar ya porque si no los dueños iban a ser acreedores a una multa.

Le dicen a la trabajadora que empiece a buscar dinero, pertenencias y objetos de valor para que se pudiera saldar la cuenta que era falsa.

Esta mujer logra reunir todo el botín y arriban hasta el domicilio dos personas a bordo de dos vehículos y al exterior les entrega todo este botín