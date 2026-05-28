Roban 47 celulares de tienda en el centro de Monterrey

Autoridades se movilizaron tras el reporte de robo en el negocio de celulares ubicado sobre la calle 5 de mayo, a pocos metros del Palacio de Gobierno estatal

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Una tienda de telefonía celular ubicada en pleno centro de Monterrey, a escasos metros del Palacio de Gobierno estatal, fue blanco de un robo durante la madrugada, lo que derivó en un operativo policiaco y la detención de un hombre presuntamente relacionado con el hecho.

El atraco se registró en el cruce de las calles Zaragoza y 5 de Mayo, donde, de acuerdo con los primeros reportes policiales, una persona habría roto el vidrio frontal del establecimiento para ingresar y apoderarse de diversos equipos telefónicos y accesorios.

De manera preliminar, se estimó que lo sustraído corresponde a aproximadamente 47 teléfonos celulares, además de otros accesorios para dispositivos móviles, aunque el monto total de las pérdidas aún continúa bajo evaluación por parte del negocio afectado.

Tras recibir el reporte, las autoridades iniciaron el seguimiento del presunto responsable mediante el sistema de videovigilancia del C4, donde el hombre habría sido captado desplazándose por el primer cuadro de la ciudad con parte del equipo sustraído.

La movilización permitió que elementos de la Policía de Monterrey interceptaran y detuvieran al sospechoso en las inmediaciones del centro de la ciudad, donde además se logró recuperar parte de la mercancía que presuntamente había sido robada del negocio.

El detenido fue identificado como Rigoberto S., de 27 años de edad.

Las autoridades realizan las investigaciones de las actividades ilícitas del hombre, ya que se presume forma parte de una banda que se dedica al robo de los negocios, en donde venden y reparan este tipo de aparatos.

Las autoridades mantienen abierta la indagatoria relacionada con este hecho delictivo ocurrido en una de las áreas con mayor vigilancia del centro de Monterrey.