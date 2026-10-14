Roban 30 mil pesos y tres relojes Rolex en casa de San Nicolás

Una vez en el interior, los delincuentes presuntamente se apoderaron del dinero en efectivo y de tres relojes de la marca Rolex, para después escapar del lugar.

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Un botín de 30 mil pesos en efectivo y tres relojes de lujo fue lo que presuntamente obtuvieron dos delincuentes tras ingresar a una vivienda de la colonia Residencial El Roble, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con los primeros reportes, el robo habría ocurrido durante la madrugada de este martes, cuando los presuntos responsables ingresaron al domicilio ubicado en el cruce de las calles El Barrilito y Federico Cantú.

Una vez en el interior, los delincuentes presuntamente se apoderaron del dinero en efectivo y de tres relojes de la marca Rolex, para después escapar del lugar.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas a consecuencia de estos hechos.

Tras el reporte del robo, al sitio acudieron elementos de la Policía de San Nicolás, así como agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido e identificar a los presuntos responsables.

Las autoridades buscan establecer cómo ingresaron los delincuentes a la vivienda y las circunstancias en las que se cometió el robo.