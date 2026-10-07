Roban 30 mil pesos en Notaría Pública 156 en Santa Catarina

Al revisar las instalaciones, se confirmó el robo de aproximadamente 30 mil pesos que se encontraban en la caja chica, además de documentos.

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Aprovechando la madrugada, dos hombres encapuchados irrumpieron en la Notaría Pública 156, en Santa Catarina, donde tras quebrar una puerta de vidrio lograron ingresar al establecimiento y apoderarse de alrededor de 30 mil pesos en efectivo y diversos documentos.

El robo ocurrió cerca de las 2:46 horas en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Manuel Ordóñez, dentro del complejo de torres Caliza, en la colonia Distrito Domo.

De acuerdo con el testimonio del guardia de seguridad, se encontraba en la recepción del inmueble cuando escuchó el estruendo de los cristales al romperse.

Al asomarse para saber qué ocurría, alcanzó a observar a dos hombres de complexión delgada, vestidos con ropa oscura, chamarras negras y pasamontañas.

Uno de ellos se dirigió hacia el vigilante, quien por temor decidió resguardarse dentro de la torre.

Mientras los delincuentes permanecían en el interior de la notaría, se activó la alarma. Poco después, el guardia escuchó el arranque de un automóvil y observó cómo un sedán de cuatro puertas, color plata, abandonaba el complejo.

El vehículo salió por el acceso ubicado hacia la zona de Tim Hortons, sin que hasta el momento se haya establecido su paradero.

Al revisar las instalaciones, se confirmó el robo de aproximadamente 30 mil pesos que se encontraban en la caja chica, además de documentos.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio para iniciar las indagatorias y recabar evidencias que permitan identificar a los responsables.

Aunque el reporte inicial refiere a dos hombres que fueron vistos directamente en el lugar, las autoridades mantienen bajo investigación la posible participación de otros individuos.