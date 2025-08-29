Roban 1.5 millones de pesos y joyería en residencia de Santiago

Según informes fueron los propietarios quienes, al regresar al domicilio, se percataron del robo y solicitaron la intervención de las autoridades

Un botín estimado en un millón y medio de pesos en efectivo, además de joyería de alto valor, fue sustraído de una residencia ubicada en el sector de El Faisán, en el municipio de Santiago, lo que desató una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con fuentes policiales, el atraco ocurrió en un domicilio sobre la calle Paseo de los Arsentales, el pasado 23 de agosto, aunque el reporte fue realizado hasta la noche del martes 26.

El caso fue clasificado como robo a casa habitación sin violencia, pues no se encontraron señales de forcejeo o agresión. Sin embargo, por el monto de lo sustraído y la zona en la que ocurrió, el hecho generó relevancia dentro de las corporaciones investigadoras.

Agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía trabajan en la recopilación de indicios y en el análisis de cámaras de seguridad de la zona, con la intención de establecer el modo en que los responsables ingresaron y si contaban con información previa sobre los movimientos de los habitantes.

El robo millonario se suma a una serie de hechos que mantienen bajo la lupa a las zonas residenciales de alta plusvalía en la entidad, donde la seguridad privada convive con investigaciones de alto perfil.