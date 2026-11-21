El valor estimado de los cientos de dispositivos robados asciende a aproximadamente $50 millones de pesos. Hasta el momento, no han sido recuperados

Un hombre identificado como Vicente “N”, de 65 años, fue detenido en la Ciudad de México por su presunta participación en el robo de mil 420 teléfonos celulares iPhone, ocurrido en octubre pasado en el área de descarga de una aerolínea comercial en Nuevo León.

De acuerdo con las investigaciones, el 5 de octubre, dos hombres presuntamente armados llegaron hasta el área de descarga del aeropuerto, donde amagaron y amenazaron a dos empleados de una empresa de traslado de valores para despojarlos de la mercancía.

Posteriormente, los trabajadores fueron privados de la libertad y trasladados junto con los teléfonos celulares, donde fueron abandonados amarrados y amordazados sobre el Periférico.

¿Cómo ocurrió el robo de mil 420 iPhone en Nuevo León?

Las indagatorias establecen que posteriormente la mercancía fue llevada con Vicente “N”, quien presuntamente se encargó de cambiarla a un segundo camión para continuar con su traslado.

El valor estimado de los mil 420 dispositivos robados asciende a aproximadamente $50 millones de pesos.

Hasta el momento, los teléfonos no han sido recuperados.

Detienen a hombre de 65 años en Iztapalapa

La detención se realizó el 19 de noviembre en la colonia Pueblo de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con autoridades de la Ciudad de México.

El detenido fue trasladado a Nuevo León para quedar a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a los demás involucrados.