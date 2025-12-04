Roba taxista armado 50 mil pesos a mujer en colonia Obispado

De acuerdo con el reporte, la víctima viajaba en el asiento trasero cuando el conductor sacó un arma de fuego y la amenazó, logrando despojarla del dinero

Una mujer fue asaltada a punta de pistola por un taxista presuntamente de sitio mientras viajaba como pasajera sobre la calle Matamoros, en la colonia Obispado, a la altura de Capitán Aguilar, en Monterrey.

De acuerdo con el reporte, la víctima viajaba en el asiento trasero cuando el conductor sacó un arma de fuego y la amenazó.

Bajo intimidación, el hombre le exigió sus pertenencias, logrando despojarla de 50 mil pesos. Tras el robo la mujer descendió del vehículo y el agresor huyó sobre Matamoros en dirección al centro de Monterrey.

Desorientada y en busca de ayuda inmediata, la víctima caminó hacia las instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey, zona identificada como Punto Naranja, parte de la red de espacios de resguardo temporal para mujeres en riesgo inminente.

Desde ahí, personal de la dependencia solicitó el apoyo de las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Monterrey, quienes tomaron la declaración de la mujer y posteriormente la trasladaron para interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado.

Minutos después también arribaron agentes ministeriales para iniciar las primeras indagatorias.

El presunto agresor fue descrito como un hombre joven.

El asalto ocurrió a plena luz del día, alrededor del mediodía, en una zona transitada y cercana a instituciones educativas como la Preparatoria 2, la Preparatoria UDEM y la Escuela Superior de Danza de Monterrey.

Las autoridades ya analizan cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al responsable.