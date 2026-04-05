Roba patrulla en Escobedo; termina en persecución y balacera

Un detenido se apoderó de una patrulla de la policía de Juárez y desencadenó un persecución y balacera que culminó en Escobedo.

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Minutos antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, un detenido se apoderó de una patrulla de la policía de Juárez y desencadenó un persecución y balacera en Escobedo.

Los hechos iniciaron afuera del edificio de la FGR sobre la carretera a Nuevo Laredo y la avenida Adolfo López Mateos.

El detenido, de quien no se dio a conocer su identidad, resultó lesionado durante un intercambio de disparos.

Se estableció que el detenido era trasladado a bordo de una patrulla de la policía de Juárez a las instalaciones federales.

Pero minutos después de ingresar al inmueble, el sujeto aprovechó un descuido del policía para apoderarse de la unidad.

A bordo de la patrulla se dio a la fuga cruzando la carretera a Nuevo Laredo y seguir por la avenida Adolfo López Mateos.

El robo provocó una intensa movilización del personal de policía innvestigadora de Escobedo y policías ministeriales.

El sujeto circuló hacia la avenida Emilio Gamboa y al cruzar el puente sobre el río Pesquería fue copado por unidades de Escobedo.

En este punto el delincuente accionó el arma de fuego contra los uniformados quienes repelieron el ataque.

Los disparos de la policía hicieron blanco en cuatro ocasiones contra la patrulla, de los cuales dos fueron en el parabrisas.

Asimismo, tres llantas fueron reventadas y esto provocó que el sujeto descendiera de la patrulla e iniciara una fuga a pie.

La persecución continuó hasta la calle Níspero de la colonia Fernando A. Milpa donde se refugió en una casa abandonada.

En este sitio hubo un segundo enfrentamiento y al lograr salir corriendo recibió un impacto de bala en la pierna derecha.

El detenido fue interceptado en la calle Lima y de la Fruta a cinco cuartas del puente sobre el río.

Paramédicos de una ambulancia lo atendieron y lo trasladaron al hospital universitario donde se encuentra bajo resguardo.