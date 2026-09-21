Roba negocio y dueño lo atropella; detienen a ambos

El incidente delictivo ocurrió en el cruce de las calles San Sebastián y General Bravo, hasta donde se desplegaron elementos de la Policía de Guadalupe

El robo a un negocio en Guadalupe resultó con las detenciones del presunto ladrón y del dueño afectado, quien arrolló con una camioneta al sospechoso cuando pretendía huir.

Al local, ubicado en la colonia Los Lermas, irrumpieron dos hombres que fueron vistos por el propietario mediante las cámaras de videovigilancia.

Para impedir que robaran, se desplegó en su camioneta hasta el establecimiento y al llegar observó cuando estaban por darse a la fuga.

Uno de los presuntos delincuentes logró escapar corriendo, según trascendió.

Dueño embiste a sospechoso que presuntamente disparó

El segundo sospechoso, al verse descubierto, realizó una detonación de arma de fuego y segundos después fue embestido por el dueño en su vehículo.

Producto del intencional atropello, el ladrón, identificado como Gustavo, de 20 años, resultó con múltiples heridas que requirieron su traslado médico de urgencia.

Antes de ser hospitalizado en calidad de detenido, se le aseguró un arma de fuego calibre nueve mililitros.

Como evidencia, se recolectó en las inmediaciones un casquillo de bala percutido.

Propietario también quedó detenido tras el atropello

En tanto, el propietario del negocio se identificó como Marcos Eleazar, de 30 años, quien quedó bajo arresto por las lesiones causadas durante el atropello.

El incidente delictivo ocurrió en el cruce de las calles San Sebastián y General Bravo, hasta donde se desplegaron elementos de la Policía de Guadalupe para efectuar las detenciones y tomar parte de los delitos.