Roba negocio, intenta escapar pero lo detienen en Monterrey

Al hombre también se le señaló por daños en propiedad ajena, y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la corporación municipal.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras ser señalado por el presunto robo a un establecimiento comercial en la zona del Mesón Estrella, en el centro de la ciudad.

El detenido fue identificado como René “S.”, de 53 años de edad. Los hechos se registraron en el cruce de las calles Juan Méndez y Modesto Arreola, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con el informe policial, los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron a un hombre salir de un negocio de artículos desechables ubicado sobre la calle Juan Méndez.

Al notar la presencia de los uniformados, el sujeto arrojó una bolsa de plástico al suelo e intentó escapar.

Tras una breve persecución, los policías lograron interceptarlo calles adelante.

Durante la revisión, se localizó en la bolsa la cantidad de 12 mil 210 pesos en efectivo, presuntamente sustraídos del negocio, además de que se detectaron daños en la cortina metálica del establecimiento.

El hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de robo y daños en propiedad ajena, y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la corporación municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes