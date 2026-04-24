Roba moto de domicilio y lo ubican con GPS en Guadalupe

Al darse cuenta de la presencia de los oficiales, el joven de 22 años, intentó darse a la fuga pero fue alcanzado y detenido.

Minutos después de apoderarse de una motocicleta, un delincuente fue ubicado a través del GPS.

José Francisco, de 22 años, llevó a cabo el robo al meterse a un domicilio en la colonia Valle del Sol en Guadalupe.

Los hechos fueron reportados al número de emergencia y al denunciar los hechos dio información sobre el GPS de su moto.

Esto ayudó a que personal de esta corporación lograran ubicarlo cuando se desplazaba sobre la avenida Pablo Livas.

Esto inició un fuerte despliegue de efectivos, quienes lograron interceptarlo en el cruce de las calles Del Verano y Hacienda Santa Sofía.

Al darse cuenta de la presencia de los oficiales, intentó darse a la fuga pero fue alcanzado y detenido.

El presunto ladrón fue internado en las celdas de esa corporación a disposición del Ministerio Público.