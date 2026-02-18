Roba mercancía en centro comercial y es detenido en Monterrey

El inculpado, identificado como Rodrigo, de 25 años y originario del Estado de México, fue sorprendido por las cámaras de seguridad del negocio.

Un hombre originario del Estado de México fue detenido al ser sorprendido robando en un centro comercial.

El inculpado identificado como Rodrigo, de 25 años, fue sorprendido por las cámaras de seguridad del negocio.

El dispositivo de seguridad captó cuando retiraba los sensores de la ropa para caballero y la guardaba en una bolsa de papel.

Al salir de la tienda, los guardias le marcaron el alto y le encontraron en su poder varias prendas de vestir con un monto de 43 mil pesos.

El inculpado fue detenido en el cruce de la avenida Insurgentes y Bolivia en la colonia Vista Hermosa.

Luego de ser capturado, el hombre fue trasladado a las celdas de la mencionada corporación.