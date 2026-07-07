Roba ex empleado restaurante de comida vegana en Monterrey

Lo robado asciende a casi 80 mil pesos entre lo que se encontraba al interior de una caja fuerte, equipo de cómputo y teléfonos celulares.

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Un ex empleado es señalado como el principal sospechoso del robo cometido durante la madrugada del domingo en un restaurante de comida vegana ubicado en el Centro de Monterrey.

El atraco ocurrió en el restaurante Revolución Verde, localizado sobre la calle Padre Mier, en la zona de La Purísima. De acuerdo con los propietarios, el monto de lo robado asciende a cerca de 80 mil pesos, entre dinero en efectivo resguardado en una caja fuerte, equipo de cómputo y teléfonos celulares.

Según la versión del dueño del negocio, el presunto responsable había renunciado días antes y recibió el pago correspondiente a su finiquito. Sin embargo, durante su último día de trabajo habría tomado sin autorización las llaves de una de las puertas laterales del establecimiento, las cuales presuntamente utilizó para ingresar durante la madrugada.

Aunque el sospechoso habría cortado el suministro de energía eléctrica al bajar el interruptor, una de las cámaras de videovigilancia continuó funcionando y logró captar imágenes del hombre, quien ya fue identificado por los propietarios.

El dueño del restaurante señaló que esta es la tercera ocasión en que su negocio es objeto de un robo y expresó su sospecha de que el mismo ex empleado podría estar relacionado con los dos hechos anteriores.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias, mientras personal del grupo de investigaciones recabó indicios así como la obtención de grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores.

Los afectados informaron que ya presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones.