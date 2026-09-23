Roba celular a mujer que dormía en la vía pública; cae detenido

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que gracias a cámaras del C4, capturaran el momento donde le roba un teléfono celular a una mujer que se encontraba dormida en unas escaleras, en el Centro de Monterrey.
El detenido fue identificado como Santos Daniel “N”, de 27 años, quien fue ubicado gracias a la misma videovigilancia regiomontana, minutos después de que se habría cometido el robo.
En las imágenes, se ve como el hombre viajaba a bordo de un vehículo Suzuki gris plata cuando se detuvo en el cruce de Madero y Doctor Coss. Al percatarse de que la mujer estaba dormida en la vía pública, desciende del automóvil y le quita su teléfono celular, el cual estaba colocado en un escalón frente a la mujer.
Tras cometer el robo, el sospechoso abandona el lugar a bordo del vehículo, pero las cámaras de seguridad permitieron darle seguimiento hasta que fue localizado en la colonia Acero.
Los policías lo interceptaron en el cruce de avenida Madero y Prisciliano Elizondo, cuando llegó a una tienda de conveniencia.
Durante la intervención, los oficiales le encontraron el teléfono qué pertenecería a la mujer.
Santos Daniel “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.