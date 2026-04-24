Roba camioneta y provoca persecución que termina en Gonzalitos

El presunto responsable sorprendió a trabajadores de ferrocarriles, a los que despojó de la camioneta, en el cruce de Guerrero y la avenida Los Ángeles

Luego de despojar a empleados de ferrocarriles de una camioneta, un hombre en condiciones de calle protagonizó una persecución a lo largo de varios kilómetros que terminó sobre la avenida Gonzalitos.

Los hechos iniciaron cuando el presunto responsable sorprendió a los trabajadores en el cruce de Guerrero y la avenida Los Ángeles.

Trascendió que los empleados estacionaron la camioneta frente a un negocio de comida y el conductor descendió para adquirir el alimento.

Fue en ese momento cuando el presunto responsable aborda la camioneta y forsejear con dos trabajadores que estaban en el vehículo.

Tras amenazarlos estos deciden abandonar la camioneta, lo que es aprovechado por el sujeto para emprender la huida.

Esto generó un fuerte despliegue de efectivos de la Policía de Monterrey, quienes eran guiados a través de las cámaras del C4 municipal.

El detenido circuló a exceso de velocidad sobre la avenida Ruiz Cortines y avanzó alrededor de 8 kilómetros.

En el cruce de Ruiz Cortines y Reynosa se impactó contra la unidad 422, cuyo oficial intentó detenerlo.

La camioneta continuó su desplazamiento hasta la avenida Gonzalitos, donde dio vuelta a hacia el norte.

Tras avanzar cerca de 300 metros sobre la lateral y antes de llegar al cruce con Orizaba, un comandante de la Policía Regia utilizó su patrulla Charger para chocar la camioneta y terminar con la persecución.

El presunto responsable intentó huir pero fue copado de inmediato y detenido por los uniformados.

La camioneta fue proyectada hacia el estacionamiento de una plaza comercial y frente a un negocio.