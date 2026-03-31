Roba auto en Sabinas Hidalgo; lo detienen policías en Guadalupe

El detenido presuntamente se apoderó de forma violenta del vehículo, en el recreativo conocido como Parque La Turbina, en el municipio de Sabinas Hidalgo

Luego de despojar a un vacacionista de su auto en el municipio de Sabinas Hidalgo, un presunto delincuente fue detenido por la Policía de Guadalupe.

El sujeto fue detectado circulando a bordo de un automóvil Kia en color negro por las cámaras de seguridad del C4 municipal.

El circuito de seguridad captó el automóvil con reporte de robo desde el 27 de marzo, desplazándose sobre la avenida Eloy Cavazos y Camino Real.

Esto provocó que efectivos de la mencionada corporación se desplazaran hasta ese punto provocando una persecución.

El inculpado intentó escapar hasta que fue interceptado en el cruce de la avenida Chapultepec y Arteaga, donde fue sometido y capturado.

De acuerdo a las investigaciones, el detenido se apoderó del vehículo en el recreativo conocido como Parque La Turbina, en el municipio de Sabinas Hidalgo.

Trascendió que el sujeto despojó en forma violenta a un vacacionista y posteriormente se dio a la fuga hacia Monterrey.

Al ser capturado fue trasladado a las instalaciones de esa corporación a disposición del Ministerio Público.