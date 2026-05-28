Riqueza Sostenible beneficia a familias en Guadalupe

El Gabinete de Riqueza Sostenible acudió a las calles del municipio de Guadalupe para desplegar recorridos casa por casa para escuchar a los vecinos y canalizar sus necesidades.
Personal de las secretarías que conforman el gabinete benefició a vecinos de la colonia 25 de noviembre con programas y servicios gubernamentales, así como también de organismos participantes.
El secretario del Trabajo y coordinador de este gabinete, Federico Rojas Veloquio, informó que se brindaron servicios como: inscripción a programas de apoyo al emprendedor, becas, bolsa de empleo, gestión para el pago de servicios de organismos invitados, entre otros.
"Con esto queremos llevarles todo lo que hacemos en el gobierno porque nos dedicamos a trabajar con ustedes. Guadalupe es la ciudad más importante porque es la sede del mundial. Siéntanse muy orgullosos de ser Guadalupenses”, expresó el funcionario estatal".
Estos son los servicios brindados por el gabinete de Riqueza Sostenible
Estuvieron presentes brindando sus servicios las siguientes dependencias:
Secretaría del Trabajo
- Bolsa de empleo
- Cursos y capacitaciones
- Defensa al trabajador
- Becas para estudiar inglés
Secretaría de Movilidad
- Descarga la APP Urbani
Secretaría de Turismo
- Cortesías para parques como: Asta Bandera, Grutas de García, y Cola de Caballo
- Orientación para el programa Ser Turista
Agua y Drenaje de Monterrey
- Convenios para pagos en liquidación
- Contratación
- Descuentos
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León
- Pases para el Parque La Estanzuela y noches en el Hotel El Cuchillo
Secretaría de Economía
- Apoyo a PYMES
- Programa Hecho en Nuevo León
Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario
● Entrega de producto cítrico proporcionado por productores locales
Secretaría de Medio Ambiente
● Entrega de regaderas ahorradoras
● Entrega de arboles
● Denuncia de maltrato animal
Instituto de la Vivienda de Nuevo León
● Información y orientación sobre: escrituración, traspasos, cancelaciones, regularización, asignación de lote, programa de vivienda para el bienestar
Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos
● Recolección de residuos
Registro Civil
Expedición de actas de matrimonio, nacimiento y defunción
● Instituto de la Juventud
● Atención y orientación para jóvenes
Instituto de Defensoría Publica
● Asesoría legal