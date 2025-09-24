Rinden homenajes a Mauricio Fernández en Congreso 

el Congreso del estado colocó dos moños negros, uno en la entrada principal del recinto y otro en la puerta del primer piso que da acceso al pleno

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En memoria de Mauricio Fernández o mejor conocido como el ‘Tío Mau’, el Congreso del Estado rindió diferentes homenajes tras su fallecimiento la madrugada de este martes.

La noticia corrió rápidamente entre los pasillos legislativos y desde las primeras actividades en el Congreso que fue la sesión de comisiones unidas de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde la diputada Claudia Cabalero del PAN y quien representa a San Pedro, pidió a los presentes hacer un minuto de silencio en su honor.

“Yo creo que Mauricio se va triunfante, se va campeón, todo mundo lo queremos, todo Nuevo León lo ama, se va pleno, se va con Martel su hijo, con toda su familia y nosotros nos quedamos con la vara muy alta. Va a estar difícil, muy difícil que alguien lo pueda reemplazar”, dijo en entrevista Claudia Caballero con la voz entrecortada.

Además de este acto, el Congreso del estado colocó dos moños negros, uno en la entrada principal del recinto y otro en la puerta del primer piso que da acceso al pleno.

Ya iniciada la sesión, fue Itzel Castillo, panista y presidenta de la esa directiva quien solicitó el minuto de silencio con casi todos los diputados presentes y posterior a eso, nuevamente Claudia Caballero hizo el uso de la voz para solicitar un minuto de aplausos, ya que aseguró que eso y más es lo que el “tío Mau” merecía.

“Mauricio, dejas una huella imborrable en San Pedro, en Nuevo León, en México y en cada uno de los corazones de los ciudadanos. Gracias Tío Mau por tu amistad, gracias por tu ejemplo y consejos, gracias por promover la cultura, gracias por cuidar de San Pedro, gracias por regalarme una campaña electoral histórica a tu lado.

“Quisiera solicitar de forma especial a esta Honorable Asamblea no un minuto de silencio, sino un minuto de aplausos por todo lo que representó Mauricio Fernández Garza para la política de Nuevo León y de todo México, donde logró una admiración total”, agregó Caballero.

Sin embargo, la partida de Mauricio Fernández no solo consternó a los panistas, si no a diputados de todos los partidos que lamentaron su partida.

“Él hizo muchísimo por la política en Nuevo León y muchas otras aportaciones que realizó a la cultura y a todo lo que significa nuestro estado, fue una noticia muy triste, no nos la esperábamos, aún y cuando él ya se había adelantado, esperábamos que esta situación se postergara aún más.

“Lo esperábamos en este Congreso para poderle dar su reconocimiento como ya lo habíamos aprobado, pero deja un gran legado para Nuevo León y eso es imborrable”, dijo Sandra Pámanes coordinadora de Movimiento Ciudadano.

En el Congreso, hace dos semanas se había aprobado crear la medalla ‘Mauricio Fernández Garza’, la cual se otorgará a personas que aporten de manera positiva a la cultura en el estado, siendo el mismo Mauricio el primero en ser condecorado con la misma, sin embargo, se adelantó en el camino.