Rinden homenaje a menores que murieron a manos de su madre

Sus fotografías en el mural de la escuela, globos blancos alrededor de la barda, los moños de luto en la entrada a la institución y la puerta de los salones, además de un minuto de silencio y aplausos, fueron parte del homenaje a los niños que murieron presuntamente a manos de su madre en Montemorelos.
Desde el día de la tragedia los esperaban como de costumbre; marcaron las 10 de la mañana, la hora del recreo, cuando los maestros y directivos bajaron la mirada al enterarse de que Bruno y Cristian ambos habían muerto.
La maestra, Yohana Zavala, de la primaria donde estudiaba Bruno, de 12 años, dijo que era un niño educado, atento y que siempre llegaba a sus clases.
La escuela primaria a donde asistían a clases estaba a 800 metros de distancia en la Colonia Zambrano; cursaban el quinto y sexto año en la Escuela Profesor Elvira Garza Rodríguez.
Jaime Yerena, maestro de la escuela primaria, dijo que se trataba de unos niños bien portados y amables con sus amigos de la escuela.
La escuela guardó silencio ante la tragedia que consternó a Montemorelos y contaron los maestros que posiblemente los cuerpos de los niños serán llevados a la escuela unos minutos en su último adiós y su último día de clases.