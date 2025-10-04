Rinde Nava 30 informes en colonias de Santa Catarina

Entre las obras y programas que llegarán al municipio, el edil agregó se encuentran la estación del tren de pasajeros y una clínica familiar

El alcalde Jesús Nava presentó su cuarto informe de Gobierno en 30 colonias del municipio bajo el lema “La Transformación Avanza” para rendir cuentas a la ciudadanía sobre los resultados del primer año de su segunda administración.

“Llevamos el informe a 30 colonias para que la ciudadanía conozca los resultados de todo el trabajo realizado [...] Compartimos con la población los beneficios que hemos brindado en estos cuatro años de gobierno” señaló el edil.

Entre los sectores visitados se encuentra López Mateos, Residencial Castillo, Residencial Santa Catarina, entre muchas otras más.

El presidente municipal informó que la "Clínica Santa Sin Azúcar", que brinda atención y busca también la prevención de la diabetes con cinco consultorios.

Además, subrayó que la colaboración con el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, impulso el bienestar en el municipio, garantizando los programas sociales, como las becas educativas para niñas, niños y jóvenes.

Entre las obras y programas que llegarán al municipio, el edil agregó se encuentran la estación del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, el Hospital Regional del IMSS y una nueva Clínica Familiar para ampliar la cobertura médica general.

En cuanto a seguridad, el munícipe resaltó la incorporación de cámaras PTZ conectadas al C4, el incremento salarial a policías y la innovación tecnológica aplicada a la vigilancia, lo que ha permitido disminuir de manera considerable los delitos.