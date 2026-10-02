Rinde informe la administración municipal destacando obras viales

Intervinieron más de 18 kilómetros de calles y redujeron tiempos de espera en cruces conflictivos tras una fuerte inversión local.

Enfocada en reducir los tiempos de traslado y dignificar el espacio público, la alcaldesa Mónica Oyervides Acosta presentó los resultados de su Segundo Año de Gobierno, destacando la intervención de más de 18 kilómetros de vialidades y una histórica inversión en infraestructura para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

A través de un plan integral, calles que anteriormente eran de terracería o sufrían de un marcado deterioro han sido transformadas para ofrecer trayectos más ágiles y seguros a las familias juarenses.

La administración ejecutó más de 15 acciones de pavimentación en sectores clave como Montebello, Arturo B. de la Garza, El Sabinal, Acueducto, Antiguo Camino a San Roque, Rehiletes, Cuco Sánchez, Rancho Viejo y la tercera etapa del Libramiento Juárez-Apodaca. El balance de obra pública incluye:

Pavimentación: Aplicación de más de 210 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica y más de 6 mil metros cuadrados de concreto hidráulico.

Aplicación de más de 210 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica y más de 6 mil metros cuadrados de concreto hidráulico. Programa de Bacheo: Reparación de más de 12 mil baches, equivalentes a 114 mil metros cuadrados de superficie rehabilitada.

Para Oyervides Acosta, la movilidad no se limita a los automóviles. Por ello, este año se consolidaron obras críticas para quienes se desplazan a pie o utilizan medios alternativos:

Seguridad peatonal: Construcción de 90 parabuses, cuatro puentes peatonales, 4.1 kilómetros de banquetas nuevas y la habilitación de 19 nuevos pasos peatonales (para alcanzar un acumulado de 51 en total).

Construcción de 90 parabuses, cuatro puentes peatonales, 4.1 kilómetros de banquetas nuevas y la habilitación de 19 nuevos pasos peatonales (para alcanzar un acumulado de 51 en total). Reducción de velocidad: Instalación de 18 reductores adicionales para proteger las zonas escolares y habitacionales.

Instalación de 18 reductores adicionales para proteger las zonas escolares y habitacionales. Primera Ciclovía: Construcción de un tramo inicial de 480 metros de ciclovía en la colonia Vistas del Río, marcando un precedente en la diversificación del transporte local.

Uno de los logros más notorios en ingeniería vial fue la nueva rotonda en el Libramiento Juárez-Apodaca. Esta obra redujo drásticamente los tiempos de espera en uno de los nudos viales más congestionados del municipio, bajando los tiempos de cruce de 25 minutos a solo 3 o 5 minutos.

En apoyo al bolsillo de los ciudadanos, se amplió el programa “Caseta ¡A tus Órdenes!”, el cual subsidia con recursos municipales hasta 15 cruces mensuales en la autopista Juárez-Guadalupe. En este ciclo se otorgaron 577 nuevos dispositivos TAG, alcanzando un padrón de 1,675 beneficiarios.

Por su parte, el sistema de transporte estudiantil "Busito Juárez" incrementó en un 15 por ciento su capacidad diaria a través de sus cuatro rutas (Norte, Sur, Centro y Oriente), trasladando diariamente a 1,085 alumnos.

El impacto de estas políticas públicas se vio reflejado en la plataforma de evaluación “Alcalde, ¿Cómo Vamos?”, donde el municipio de Juárez registró un avance histórico en materia de movilidad, al elevar su calificación de 6.3 a 9.2 puntos.