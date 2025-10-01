Rinde Farah informe de gobierno que Mauricio dejó pendiente

En la Sala de Cabildo de San Pedro, el acto de rendición de cuentas se convirtió en un homenaje en torno a Mauricio Fernández Garza

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Mauricio Fernández sigue presente…

Esta mañana, el encargado de despacho de la Alcaldía de San Pedro, Mauricio Farah, rindió el Primer Informe Municipal que ya no pudo presentar el presidente municipal Mauricio Fernández, quien falleció hace una semana.

Farah Giacoman es encargado de despacho, y por la tarde, al filo de las 15:45 horas, rendirá protesta como alcalde sustituto para los siguientes dos años de esta administración.

En sesión solemne en la Sala de Cabildo de San Pedro, junto al que fuera su despacho, el acto de rendición de cuentas se convirtió en un homenaje en torno a Fernández Garza, quien en cuatro trienios fue presidente municipal emanado del PAN.

Farah Giacoman entregó el documento a la nueva secretaria del Ayuntamiento, Mercedes Zorrilla.

Dos de los hijos de Mauricio, Max y Vanessa, estuvieron presentes.

Junto a Farah Giacoman se puso un retrato del desaparecido edil, se mostró un video en su honor donde Fernández Garza hablaba de sus acciones, y se rindió un minuto de aplausos.

Ls sala de Cabildo fue insuficiente para los invitados: muchos quedaron fuera.

Fernández Garza encabezaba la administración 2024-2027 y la semana pasada, faltando siete días para rendir el Primer Informe del cuarto trienio, falleció por un cáncer.

Ante el Cabildo en pleno, Farah Giacoman presentó un informe de las acciones que encabezó Fernández Garza en los casi 12 meses que estuvo en esta cuarta gestión.

Y presumió el blindaje que aplicó Fernández Garza en cinco temas estratégicos: Seguridad, Movilidad, Social, Urbano, y en Servicios Públicos.

Aseguró que gracias a la labor de Fernández Garza este municipio es mejor de todo México, el más seguro y el que tiene la mejor calidad de vida.

Farah dijo que hay un 27 por ciento menos de robos en el municipio, durante el primer año de gestión.

De cada 10 ciudadanos, destacó que nueve se sienten seguros.

El nivel de confianza de la ciudadanía en su policía es de 93 por ciento.

"Este es el blindaje que Mauricio Fernández siempre defendió para su municipio”, aseveró.

"Mauricio dio su vida por San Pedro… es una tarea de más de 35 años”, declaró.

Entre las acciones más destacadas mencionó el inicio de la interconexión San Pedro-Monterrey, la reubicación de Los Tubos, y el punto más importante: avanzar en el blindaje en seguridad.