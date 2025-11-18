Riña por deuda termina en homicidio en San Nicolás

Un hombre de Coahuila murió tras una riña con su compañero de vivienda en una disputa por una deuda que uno de ellos presuntamente se negaba a saldar

Un hombre originario de Coahuila perdió la vida tras una violenta riña con su compañero de vivienda en un domicilio de la colonia Villas del Oriente, en San Nicolás.

El hecho ocurrió al filo de las 22:00 horas dentro de una casa ubicada sobre las calles Río Nilo y Río Sena, donde ambos trabajadores rentaban y convivían. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, los dos hombres ingerían bebidas alcohólicas cuando comenzó una discusión relacionada con una deuda económica que uno de ellos presuntamente se negaba a saldar.

Según fuentes policiales, las indagatorias establecen que la disputa escaló hasta derivar en un ataque con arma blanca, en el que José Fernando Ávila, de aproximadamente 30 años, resultó mortalmente herido. Pese a los intentos por auxiliarlo, falleció en el lugar.

El presunto agresor fue identificado como Edson ‘N’, quien también sufrió lesiones profundas en el cuello durante el enfrentamiento. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado bajo resguardo policial a un hospital, donde permanece internado mientras se esclarecen los hechos.

Agentes municipales e investigadores aseguraron la vivienda y comenzaron el levantamiento de evidencias para reconstruir el desarrollo del incidente, conforme a lo señalado por las autoridades que llevan el caso.