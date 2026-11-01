Riña familiar deja un herido y tres detenidos en Escobedo

Alertados por los gritos, vecinos que se encontraban en las inmediaciones pidiendo dulces con menores de edad por Halloween llamaron al 911

Una riña durante una reunión familiar dejó como saldo a un hombre herido por arma blanca y tres personas detenidas en Escobedo.

Trascendió que el altercado habría comenzado como un desacuerdo entre dos primos y que escaló a los golpes momentos después.

Otros miembros de la familia intervinieron, desatándose una pelea campal que se extendió a la vía pública.

Riña familiar se extiende a la vía pública

El violento episodio ocurrió sobre la calle Hacienda Santa Lucía, a metros del cruce con la avenida Acueducto, en la colonia Hacienda del Topo, aproximadamente a las 8:30 PM del sábado.

Luego de que a la riña se involucraran más personas, uno de los primos que comenzó el conflicto utilizó un objeto punzocortante para lesionar varias veces al otro.

Alertados por los gritos, vecinos que se encontraban en las inmediaciones pidiendo dulces con menores de edad por Halloween llamaron al 911.

Policía de Escobedo detiene a tres personas

Elementos de la Policía de Escobedo se desplegaron y detuvieron a tres personas que habrían participado en la pelea.

En tanto, el hombre herido fue trasladado por personal de la Cruz Roja a los servicios médicos municipales de Monterrey.

Extraoficialmente se dijo que, pese a presentar diversas lesiones, ninguna era de gravedad, y que se encontraba consciente.

Versiones señalaron que durante la riña se detonó en al menos una ocasión un arma de fuego, sin embargo, esto no fue confirmado por las autoridades.