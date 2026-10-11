Riña familiar deja a hombre herido de bala en Monterrey

Un hombre recibió un disparo en el antebrazo durante una riña familiar en la colonia Niño Artillero y fue trasladado a la Clínica 21 del IMSS

Un hombre resultó herido de bala durante una riña familiar registrada en la colonia Niño Artillero, en Monterrey.

Los hechos ocurrieron en un domicilio marcado con el número 1207 de la calle Sebastián Lerdo de Tejada, donde el afectado habría recibido un disparo en el antebrazo derecho.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al hombre a la Clínica 21 del IMSS para recibir atención médica.

Por su parte, elementos de la Policía de Monterrey mantuvieron bajo resguardo el domicilio, mientras se realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.