Riña entre vecinos deja tres baleados; dos de ellos menores

La pelea presuntamente fue protagonizada por los habitantes de casas contiguas y habría iniciado entre dos mujeres, en la colonia Constituyentes del 57

Tres personas baleadas, entre ellos dos menores de edad, fue el saldo de una riña vecinal en la colonia Constituyentes del 57, en Monterrey.

Las víctimas se tratan de un adulto de 32 años identificado como José, quien fue trasladado a un hospital por sus familiares al recibir un impacto de arma de fuego en el tórax.

Así mismo resultaron lesionados por esquirlas un adolescente de 14, y una niña de 10.

Trascendió que elementos de Fuerza Civil lograron la detención de tres hombres identificados como presuntos responsables de los disparos.

El altercado se reportó a las 4:50 de la tarde en el cruce de las calles Arroyo Santa Fe y Leopoldo González.

De acuerdo con testigos, la pelea fue protagonizada por los habitantes de casas contiguas y habría iniciado entre dos mujeres.

La discusión escaló hasta que se sumaron más personas, entre ellas los hombres que habrían abierto fuego.

Al menos cuatro detonaciones se escucharon, según se refirió extraoficialmente.

Elementos de Protección Civil de Monterrey se desplegaron a la zona para atender a los lesionados, sin embargo, a su arribo ya habían sido trasladados de emergencia por sus familiares.

En tanto, los elementos de seguridad pública estatal acordonaron el área tras el arresto de los presuntos tiradores.