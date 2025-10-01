Riña entre locatarios de Plaza de la Tecnología en Monterrey

Al menos nueve hombres y una mujer participaron en la confrontación, lo que provocó que por varios minutos se interrumpiera el flujo vehicular

La noche del lunes, una riña entre locatarios de la Plaza de la Tecnología generó tensión y caos momentáneo en pleno centro de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el pleito comenzó alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez, donde comerciantes del lugar se enfrentaron a golpes y empujones frente a decenas de transeúntes.

En un video difundido en redes sociales se observa cómo al menos nueve hombres y una mujer participaron en la confrontación, lo que provocó que por varios minutos se interrumpiera el flujo vehicular en la zona y se generara desconcierto entre peatones y clientes que caminaban por el área.

Testigos señalaron que la disputa habría iniciado por diferencias entre vendedores, aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa del altercado.

A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas detenidas por parte de la Policía de Monterrey, que únicamente arribó minutos después para restablecer el orden en el sitio.