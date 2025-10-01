Riña entre locatarios de Plaza de la Tecnología en Monterrey

La noche del lunes, una riña entre locatarios de la Plaza de la Tecnología generó tensión y caos momentáneo en pleno centro de Monterrey.
De acuerdo con los primeros reportes, el pleito comenzó alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez, donde comerciantes del lugar se enfrentaron a golpes y empujones frente a decenas de transeúntes.
En un video difundido en redes sociales se observa cómo al menos nueve hombres y una mujer participaron en la confrontación, lo que provocó que por varios minutos se interrumpiera el flujo vehicular en la zona y se generara desconcierto entre peatones y clientes que caminaban por el área.
Testigos señalaron que la disputa habría iniciado por diferencias entre vendedores, aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa del altercado.
A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas detenidas por parte de la Policía de Monterrey, que únicamente arribó minutos después para restablecer el orden en el sitio.