Riña entre jóvenes termina a balazos; dos resultan heridos

La agresión a balazos provocó una intensa movilización de elementos de seguridad al sur de Monterrey durante la noche del domingo

Una riña entre varios jóvenes terminó en una agresión con arma de fuego que dejó a dos personas lesionadas la noche del domingo en la zona sur de Monterrey.

Los hechos se registraron sobre la calle Valle Redondo, frente a una vivienda marcada con el número 159, donde presuntamente se desarrollaba una discusión entre un grupo de personas que escaló hasta derivar en detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, dos jóvenes resultaron heridos durante el ataque. Uno de ellos presentó una lesión en la cabeza, mientras que el segundo sufrió una herida en el torso.

Testigos señalaron que, al escuchar los disparos, las víctimas intentaron resguardarse entre vehículos estacionados en el sector; sin embargo, fueron alcanzadas por los proyectiles.

Tras el reporte de los hechos, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados. Posteriormente, uno de ellos fue trasladado a la Clínica 21 del IMSS, mientras que el otro fue llevado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

La agresión provocó una intensa movilización de elementos de seguridad en la zona. Fuerza Civil resguardó la escena y estableció un perímetro de seguridad mientras agentes investigadores y peritos realizaban el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta correspondiente.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión e identificar a los responsables.