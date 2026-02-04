Riña entre jóvenes alarma a vecinos de la colonia La Alianza

Varios jóvenes colocados a ambos lados de la calle, lanzándose piedras y otros objetos, mientras se gritan entre sí e intercambian insultos.

Una riña protagonizada por más de 10 jóvenes fue captada por vecinos a través de sus teléfonos celulares, luego de registrarse un enfrentamiento que generó momentos de tensión entre habitantes del sector.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Alianza, en el municipio de Monterrey, específicamente sobre la calle Herreros, donde presuntamente participaron integrantes de dos pandillas del sector.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el enfrentamiento se registró a plena luz del día, sin que los participantes mostraran temor por ser observados.

En el material visual también se observa que algunos de los involucrados aparentan ser menores de edad, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos, quienes señalaron que la violencia parece estar siendo adoptada por nuevas generaciones de pandillas en la zona.

Incluso, en el video se escucha a algunos de los jóvenes afirmar su pertenencia a grupos rivales, mientras incitan a continuar la confrontación.

Habitantes del sector señalaron que no sería la primera vez que se presenta una riña de este tipo en la colonia, por lo que temen que este tipo de conductas se normalicen y deriven en hechos de mayor gravedad.

Durante el enfrentamiento, varias personas optaron por resguardarse en sus domicilios ante el riesgo de resultar lesionados por los objetos arrojados, mientras que otros vecinos decidieron documentar lo ocurrido como evidencia.

Ante esta situación, los residentes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia y presencia policiaca en la zona, al señalar que existe preocupación de que personas ajenas al conflicto, incluidos niños y adultos mayores, puedan verse afectadas.

Las autoridades ya fueron notificadas del hecho y se espera que se implementen medidas preventivas para evitar que estos enfrentamientos continúen.