Riña entre hermanos desata incendio en vivienda de Guadalupe

El siniestro se habría originado en medio de una discusión, lo que derivó en el incendio que consumió diversos muebles y pertenencias al interior de la casa

Una riña entre hermanos terminó en un incendio al interior de una vivienda en la colonia 31 de Diciembre, en el municipio de Guadalupe, dejando como saldo a uno de ellos con lesiones de gravedad.

El reporte se registró a las 23:47 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Garciano Bortoni, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar humo y fuego saliendo del inmueble.

De acuerdo con la información recabada, el siniestro se habría originado en medio de una discusión entre ambos hombres, lo que derivó en el incendio que consumió diversos muebles y pertenencias al interior de la casa.

Durante el incidente, Erick Pérez, de 47 años, resultó con quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo, con afectaciones en pecho, espalda y cabeza. Fue atendido por socorristas de la Cruz Verde y posteriormente trasladado al Hospital Universitario para su atención médica.

Elementos de Bomberos de Guadalupe lograron controlar el fuego, evitando que se extendiera a domicilios contiguos.

Al sitio acudieron también elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil Guadalupe y Policía municipal, quienes permanecieron en el lugar mientras se realizaban las labores correspondientes.