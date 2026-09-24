Riña entre chofer y automovilista termina a golpes en Apodaca

Por: Carlos Enríquez 23 Septiembre 2026, 11:19 Compartir

Una discusión entre un chofer de camión y un automovilista terminó en una pelea a golpes, mientras varias personas observaron el enfrentamiento.

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Una discusión entre el conductor de un camión urbano y un automovilista terminó en una pelea a golpes en calles del municipio de Apodaca. Mediante un video difundido en redes sociales se aprecia el momento en que el conductor de un vehículo particular desciende de su unidad y se acerca al chofer de un camión urbano. Ambos intercambian palabras y, posteriormente, comienzan a golpearse, mientras varias personas observan el enfrentamiento. De acuerdo con versiones de testigos, la confrontación habría comenzado tras una maniobra realizada por uno de los automovilistas, la cual presuntamente provocó el enojo de ambos conductores . El material muestra parte del altercado y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde generó diversas reacciones. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si alguno de los involucrados presentó una denuncia ante las autoridades.