Riña entre albañiles deja un lesionado en el centro de Monterrey

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado.

Al menos dos trabajadores de la construcción protagonizaron una riña en donde uno resultó herido con una herramienta de trabajo.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves en una construcción ubicada en la calle Carlos Salazar y Edison, al poniente del primer cuadro de Monterrey.

Según información preliminar, los albañiles comenzaron una discusión que rápidamente escaló de manera violenta; uno de los hombres utilizó una cuchara para albañil y le provocó una herida en el abdomen a su compañero.

El presunto agresor salió de la construcción huyendo y se perdió entre las calles del primer cuadro de la ciudad.

Mientras tanto, la víctima fue llevada hasta la caseta de la construcción en donde solicitaron el apoyo de las autoridades.

Posteriormente, el trabajador fue trasladado al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica especializada.