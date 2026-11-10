Riña en taquería de Monterrey deja dos muertos y un herido

La pelea ocurrió en el negocio El Trompo Regio, en Valle Verde. El dueño y otro empleado fueron detenidos mientras se investigan los hechos

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Una riña al interior de una taquería terminó en tragedia, luego de que dos hombres murieran y una tercera persona resultara lesionada durante una agresión con arma blanca en la colonia Valle Verde en Monterrey.

Los hechos se registraron una taquería conocida como el "Trompo Regio", ubicado sobre la avenida San José, cerca de su cruce con Ruiz Cortinez donde se reportó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y elementos policiacos.

De acuerdo con el reporte, el altercado habría comenzado durante una discusión entre gente que trabajaba en el lugar y que, tras culminar la jornada laboral, consumían bebidas alcohólicas dentro del negocio. La situación escaló hasta convertirse en una agresión con arma blanca dejando a dos hombres de entre 20 y 25 años sin vida.

Una tercera persona resultó lesionada y fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario.

Durante el enfrentamiento también se reportó que uno de los involucrados amenazó con provocar la explosión de un tanque de gas en el establecimiento.

Aparentemente, empleados del negocio habrían intentado agredir al propietario, quien presuntamente se defendió y terminó privando de la vida a los dos hombres.

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron al dueño del establecimiento y a otro empleado, quienes quedaron bajo investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La zona fue acordonada para permitir que agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaran las diligencias, mientras se recaban testimonios y evidencias para integrar la investigación.