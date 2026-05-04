Riña en Santa Catarina deja un muerto, un herido y un detenido

Policías municipales lograron la detención de uno de los presuntos participantes en la riña, quien intentaba huir del lugar

Una violenta riña entre varios hombres terminó con saldo fatal la mañana de este domingo en el municipio de Santa Catarina, donde un hombre perdió la vida y otro más resultó lesionado por arma blanca.

El enfrentamiento se registró al interior de un domicilio ubicado en la calle Malta, casi en su cruce con Manuel Ruiz Chávez, en la colonia Balcones de Santa Catarina, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

A la llegada de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil, se confirmó que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales debido a múltiples heridas provocadas con arma blanca. El fallecido fue identificado de manera preliminar como Marcelo, de 57 años, cuyo cuerpo quedó dentro de la vivienda.

En el mismo hecho, un joven identificado como Diego Martínez, de 19 años, resultó herido y fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica.

Policías municipales lograron la detención de uno de los presuntos participantes en la riña, quien intentaba huir del lugar. De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol y alguna sustancia ilícita.

Las autoridades ya investigan lo ocurrido para esclarecer las circunstancias que originaron la agresión.