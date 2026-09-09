Riña en restaurante deja heridos y detenidos en Montemorelos

El pleito entre hombres y mujeres provocó la clausura del establecimiento tras registrarse daños materiales y trasladar heridos.

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En un restaurante bar en Montemorelos se registró una riña campal donde participaron hombres y mujeres; reportaron heridos y detenidos.

Los hechos registrados en el restaurante llamado La Terraza, localizado por avenida Capital Alonso de León a la altura de la comunidad El Desagüe en el citado municipio.

En el lugar intervinieron hombres y mujeres en el pleito que se registró al interior del negocio.

Al lugar arribaron elementos de seguridad pública de Montemorelos, así como cuerpos de emergencia para el rescate de personas lesionadas.

La policía detuvo a personas involucradas en la riña que se registró en el bar.

Señalaron que en el lugar reportaron personas heridas, quienes fueron atendidas y trasladadas a un hospital para que fueran valoradas por las lesiones que presentaban.

Los detenidos quedaron a disposición del juez cívico para los procedimientos correspondientes, quien determinaría la situación legal de los que fueron detenidos.

Después de varios minutos que una banda amenizaba en el lugar, detuvieron la música y cerraron el establecimiento por los daños que se registraron en el lugar.