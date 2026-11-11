Riña en mercado rodante y robo en Pedregal de Linda Vista

Hasta el momento, la Policía de Guadalupe no ha reportado personas detenidas en relación con ninguno de los dos incidentes.

Dos incidentes, una riña y un robo a un establecimiento comercial, se registraron durante la noche del lunes en la colonia Pedregal de Linda Vista, segundo sector, en el municipio de Guadalupe.

El primero de los hechos ocurrió sobre la avenida Zafiro, donde se reportó una pelea entre varias personas al interior de un mercado rodante, la cual presuntamente comenzó luego de una discusión.

Durante el altercado, un hombre resultó lesionado, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Posteriormente, se reportó un robo en un establecimiento ubicado sobre el cruce de la avenida Camino y Camino de San Pedro, en el mismo sector.

De acuerdo con el reporte, la cajera del negocio señaló que un hombre ingresó al establecimiento y se dirigió directamente a la caja registradora, donde le exigió que le entregara el dinero en efectivo.

El presunto responsable vestía un short de mezclilla, sudadera gris y tenis negros; además, fue descrito como un hombre de complexión robusta y con barba.

Ante la exigencia, la empleada entregó el efectivo, aunque dijo desconocer la cantidad que fue sustraída.

La trabajadora indicó que no requería la intervención de servicios periciales, debido a que continuarían con las actividades y ventas del establecimiento.

Hasta el momento, la Policía de Guadalupe no ha reportado personas detenidas en relación con ninguno de los dos incidentes.