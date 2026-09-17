Riña en la colonia Estanzuela termina con hombre baleado

Además, elementos de Fuerza Civil se presentaron en la escena y detuvieron a al menos dos personas involucradas en el altercado

Un hombre resultó herido por arma de fuego tras una riña en la colonia La Estanzuela, Monterrey.

Los incidentes se registraron en la calle Paseo de las Flores, en su cruce con la calle Paseo de las Aves, frente a un domicilio. Varios hombres iniciaron una discusión que escaló rápidamente, y uno de ellos sacó un arma, abriendo fuego.

Un joven de 18 años, cuya identidad no ha sido revelada, resultó con una herida en el brazo. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención médica y lograron estabilizarlo.

Además, elementos de Fuerza Civil se presentaron en la escena y detuvieron a al menos dos personas involucradas en el altercado.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el conflicto habría comenzado la noche del martes en la misma vivienda.

Agentes ministeriales también acudieron al lugar para iniciar las investigaciones pertinentes.