Riña en fiesta termina en balacera en Santa Catarina

A pesar de lo aparatoso del incidente, en el lugar no se reportaron personas lesionadas, ni tampoco se confirmó la detención de alguna persona

Una riña entre varios sujetos terminó en detonaciones de arma de fuego y daños materiales durante la noche del domingo en calles de la colonia Hacienda Santa Catarina, en el municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con versiones de vecinos, los hechos se registraron alrededor de las 23:20 horas sobre la calle Francisco Lanzagorta, donde presuntamente se desarrollaba una fiesta que terminó en una pelea entre varios asistentes.

Testigos señalaron que, tras el altercado, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó momentos de tensión y alarma entre los habitantes del sector, quienes de inmediato buscaron resguardarse dentro de sus domicilios y reportaron la situación a los números de emergencia.

Como consecuencia del intercambio de disparos, varios vehículos estacionados en la zona presentaron daños, al igual que algunas viviendas que fueron alcanzadas por impactos de bala. Los daños materiales fueron evidentes en la escena, donde quedaron marcas de los proyectiles en carrocerías y fachadas.

A pesar de lo aparatoso del incidente, en el lugar no se reportaron personas lesionadas, ni tampoco se confirmó la detención de alguna persona relacionada con los hechos.

Elementos de la corporación de seguridad pública municipal arribaron al sitio para acordonar el área y recabar los primeros indicios, mientras personal de la Agencia Estatal de Investigaciones realizó entrevistas con vecinos y comenzó con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.