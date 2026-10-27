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Riña en Barrio Antiguo deja cinco personas detenidas

Por: Danea Lázaro

26 Octubre 2026, 14:19

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Los presuntos causaron diversas lesiones con golpes y patadas a tres jóvenes, de entre 20 y 22 años, quienes denunciaron la agresión.

Riña en Barrio Antiguo deja cinco personas detenidas

Después de una riña que se registró en calles del Barrio Antiguo, cinco hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey por causar lesiones a tres jóvenes.

Los hechos se registraron en las calles Morelos y Diego de Montemayor, donde elementos realizaban labores de prevención en la zona cuando observaron a los hombres peleando en la vía pública.

Los oficiales intervinieron de forma inmediata para controlar la situación, dejando a cinco detenidos, identificados como José Juan, de 59 años; Alejandro, de 40 años; Abel Fernando, de 51 años; Xavier, de 36 años y Juan Enrique, de 39 años.

Los presuntos causaron diversas lesiones con golpes y patadas a tres jóvenes, de entre 20 y 22 años, quienes denunciaron la agresión.

Los cinco detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, por los delitos que le resulten.

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