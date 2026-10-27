Riña en Barrio Antiguo deja cinco personas detenidas

Los presuntos causaron diversas lesiones con golpes y patadas a tres jóvenes, de entre 20 y 22 años, quienes denunciaron la agresión.

Después de una riña que se registró en calles del Barrio Antiguo, cinco hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey por causar lesiones a tres jóvenes.

Los hechos se registraron en las calles Morelos y Diego de Montemayor, donde elementos realizaban labores de prevención en la zona cuando observaron a los hombres peleando en la vía pública.

Los oficiales intervinieron de forma inmediata para controlar la situación, dejando a cinco detenidos, identificados como José Juan, de 59 años; Alejandro, de 40 años; Abel Fernando, de 51 años; Xavier, de 36 años y Juan Enrique, de 39 años.

Los presuntos causaron diversas lesiones con golpes y patadas a tres jóvenes, de entre 20 y 22 años, quienes denunciaron la agresión.

Los cinco detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, por los delitos que le resulten.